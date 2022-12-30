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«Мне посчастливилось»: Путин вспомнил о своей встрече с Пеле

Ян Брацкий
13:19 30.12.2022
Глава государства заявил, что навсегда сохранит самые светлые воспоминания об этом событии.
«Мне посчастливилось»: Путин вспомнил о своей встрече с Пеле
© Фото: Пеле Дмитрий Астахов, РИА Новости
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Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал Пеле выдающимся сыном бразильского народа, который повлиял на футбол во всем мире, в том числе и в России.

«Эдсон Арантис ду Насименту был выдающимся сыном бразильского народа. Благодаря его таланту, уникальному мастерству, красивой, завораживающей игре футбол стал любимым видом спорта для миллионов людей во всем мире, в том числе в России. Мне посчастливилось лично общаться с этим замечательным человеком, и я навсегда сохраню самые светлые воспоминания о нем», - отметил глава государства в телеграмме, направленной президенту Бразилии Жаиру Болсонаро.

Между тем номер бразильской легенды могут навсегда вывести из обращения в клубе «Сантос», за который Пеле играл с 1956 по 1974 год. С такой просьбой к администрации команды обратились его родственники.

Эдсон Арантис ду Насименту умер накануне на 83-м году жизни. Долгое время он проходил лечение от онкологического заболевания. К сожалению, усилия врачей не увенчались успехом. Несколько дней назад самочувствие знаменитого футболиста ухудшилось, и он начал прощаться с родственниками.

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