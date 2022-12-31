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На церемонию прощания с композитором Артемьевым принесли венок от Путина

Ян Брацкий
12:09 31.12.2022
Композитор умер 29 декабря, похоронят Артемьева на Ваганьковском кладбище.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На церемонию прощания с известным композитором Эдуардом Артемьевым принесли венок от президента Владимира Путина. Отпевание Народного артиста РФ проходит в эти минуты в Храме Большого Вознесения, похоронят Артемьева на Ваганьковском кладбище.

Прославленный композитор умер 29 декабря на 86-ом году жизни. Лауреат многочисленных государственных премий писал музыку к фильмам Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского, Андрея Тарковского.

Ранее Заслуженный деятель искусств РФ, первый зампред Совета Союза композиторов России Александр Клевицкий, друживший с Артемьевым, рассказал «Звезде» о проблемах композитора со здоровьем. С его слов, незадолго до смерти Эдуард Артемьев заболел коронавирусом.

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