На церемонию прощания с композитором Артемьевым принесли венок от Путина

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На церемонию прощания с известным композитором Эдуардом Артемьевым принесли венок от президента Владимира Путина. Отпевание Народного артиста РФ проходит в эти минуты в Храме Большого Вознесения, похоронят Артемьева на Ваганьковском кладбище.

Прославленный композитор умер 29 декабря на 86-ом году жизни. Лауреат многочисленных государственных премий писал музыку к фильмам Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского, Андрея Тарковского.

Ранее Заслуженный деятель искусств РФ, первый зампред Совета Союза композиторов России Александр Клевицкий, друживший с Артемьевым, рассказал «Звезде» о проблемах композитора со здоровьем. С его слов, незадолго до смерти Эдуард Артемьев заболел коронавирусом.