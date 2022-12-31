Шойгу: уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, поздравляя военнослужащих с наступающим Новым годом, заявил, что уходящий год навсегда останется в ратной летописи Отечества.
«Уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества, наполненный вашими бессмертными подвигами, самоотверженным мужеством и героизмом в борьбе с неонацизмом и терроризмом», - сказал он.
Кроме того, глава российского оборонного ведомства поблагодарил военнослужащих за службу и верность присяге.
Шойгу подчеркнул, что Россия всегда будет помнить своих героев, которые пожертвовали собой во имя спасения людей от геноцида, которому они подвергались только за то, что хотели говорить по-русски.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Ее цели - защитить население Луганской и Донецкой народных республик, которое подверглось геноциду со стороны киевского режима, демилитаризация и денацификация Украины.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.