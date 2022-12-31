Шойгу: уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества

Этот год был наполнен бессмертными подвигами российских бойцов, их самоотверженным мужеством и героизмом в борьбе с неонацизмом и терроризмом, заявил глава МО.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, поздравляя военнослужащих с наступающим Новым годом, заявил, что уходящий год навсегда останется в ратной летописи Отечества.

«Уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества, наполненный вашими бессмертными подвигами, самоотверженным мужеством и героизмом в борьбе с неонацизмом и терроризмом», - сказал он.

Кроме того, глава российского оборонного ведомства поблагодарил военнослужащих за службу и верность присяге.

Шойгу подчеркнул, что Россия всегда будет помнить своих героев, которые пожертвовали собой во имя спасения людей от геноцида, которому они подвергались только за то, что хотели говорить по-русски.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Ее цели - защитить население Луганской и Донецкой народных республик, которое подверглось геноциду со стороны киевского режима, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.