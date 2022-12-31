Разящая «Мста»: расчеты 152-мм артустановок бьют по позициям националистов
Боевые расчеты 152-мм буксируемых артиллерийских установок (САУ) «Мста-Б» артиллерийского подразделения Воздушно-десантных войск точными ударами уничтожают позиции украинских националистов в зоне спецоперации. Кадры боевого применения орудий публикует Минобороны РФ.
«Работаем разными снарядами в зависимости от цели. Противник от нас недалеко. По дальности выбираем снаряд, взрыватель и так далее. Некогда даже отдохнуть. Мы им даем отпор. Стреляют и по нам тоже, запугивать пытаются», - рассказал командир орудия «Мста-Б» с позывным «Алмаз».
Расчеты артиллерийских установок наносят удары по выявленным огневым позициям боевиков киевского режима, уничтожают бронированную технику врага, артиллерийские и минометные батареи, средства противовоздушной обороны, пункты управления и долговременные огневые точки.
Наведение артиллерии на цель и корректировку огня осуществляют разведывательные группы, которые используют беспилотные летательные аппараты.
Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов