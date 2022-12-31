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Разящая «Мста»: расчеты 152-мм артустановок бьют по позициям националистов

07:35 31.12.2022
Военнослужащие артиллерийского подразделения поражают долговременные огневые точки и бронетехнику противника в зоне спецоперации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Боевые расчеты 152-мм буксируемых артиллерийских установок (САУ) «Мста-Б» артиллерийского подразделения Воздушно-десантных войск точными ударами уничтожают позиции украинских националистов в зоне спецоперации. Кадры боевого применения орудий публикует Минобороны РФ.

«Работаем разными снарядами в зависимости от цели. Противник от нас недалеко. По дальности выбираем снаряд, взрыватель и так далее. Некогда даже отдохнуть. Мы им даем отпор. Стреляют и по нам тоже, запугивать пытаются», - рассказал командир орудия «Мста-Б» с позывным «Алмаз».

Расчеты артиллерийских установок наносят удары по выявленным огневым позициям боевиков киевского режима, уничтожают бронированную технику врага, артиллерийские и минометные батареи, средства противовоздушной обороны, пункты управления и долговременные огневые точки.

Наведение артиллерии на цель и корректировку огня осуществляют разведывательные группы, которые используют беспилотные летательные аппараты.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

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