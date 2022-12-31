Армия Разящая «Мста»: расчеты 152-мм артустановок бьют по позициям националистов Военнослужащие артиллерийского подразделения поражают долговременные огневые точки и бронетехнику противника в зоне спецоперации. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Боевые расчеты 152-мм буксируемых артиллерийских установок (САУ) «Мста-Б» артиллерийского подразделения Воздушно-десантных войск точными ударами уничтожают позиции украинских националистов в зоне спецоперации. Кадры боевого применения орудий публикует Минобороны РФ. «Работаем разными снарядами в зависимости от цели. Противник от нас недалеко. По дальности выбираем снаряд, взрыватель и так далее. Некогда даже отдохнуть. Мы им даем отпор. Стреляют и по нам тоже, запугивать пытаются», - рассказал командир орудия «Мста-Б» с позывным «Алмаз». Расчеты артиллерийских установок наносят удары по выявленным огневым позициям боевиков киевского режима, уничтожают бронированную технику врага, артиллерийские и минометные батареи, средства противовоздушной обороны, пункты управления и долговременные огневые точки. Наведение артиллерии на цель и корректировку огня осуществляют разведывательные группы, которые используют беспилотные летательные аппараты. Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика