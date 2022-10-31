На Украине заявили об истощении запаса оборудования для ремонта энергосистемы

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На Украине заканчивается оборудование для восстановления энергетической системы. Об этом в понедельник заявил исполнительный директор энергохолдинга «ДТЭК» Дмитрий Сухарук. По его словам, стоимость оборудования, которое нужно приобрести, оценивается в данный момент в сотни миллионов долларов.

«Уже есть определенные сложности с покупкой этого оборудования, потому что это очень-очень дорого. Мы работаем над тем, каким образом его все-таки приобрести или получить от наших партнеров, если у них будет возможность передать его бесплатно», - передает РИА Новости слова Дмитрия Сухарука.

Напомним, 10 октября президент России Владимир Путин заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по инфраструктуре Украины. Глава государства констатировал, что терактом на Крымском мосту киевский режим поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями.