Вучич заявил, что баррикады на севере Косова начнут разбирать 29 декабря

По словам сербского лидера, потребуется время, чтобы убрать установленные заграждения.

© Фото: Александар Джорович, РИА Новости

Разбор баррикад на севере Косова и Метохии начнется в четверг утром, 29 декабря. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич после встречи с сербами из северного Косова в сербском городе Рашка.

«Это долгий процесс, потребуется время», - передает его слова агентство Reuters.

Вечером 28 декабря глава Канцелярии по Косову и Метохии при сербском правительстве Петар Петкович сообщил, что Александр Вучич обратился к соотечественникам с просьбой демонтировать баррикады в непризнанном Косове. По словам сербского лидера, Белград получил «надежные гарантии».

Кроме того, президент Республики Сербия выразил слова благодарности России за оказанную политическую поддержку во время роста напряжения на севере Косова и Метохии. Александр Вучич также поблагодарил Индию и Китай.