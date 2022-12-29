В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Вучич заявил, что баррикады на севере Косова начнут разбирать 29 декабря

Максим Крюков
02:17 29.12.2022
По словам сербского лидера, потребуется время, чтобы убрать установленные заграждения.
Вучич заявил, что баррикады на севере Косова начнут разбирать 29 декабря
© Фото: Александар Джорович, РИА Новости
Читайте нас на:

Разбор баррикад на севере Косова и Метохии начнется в четверг утром, 29 декабря. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич после встречи с сербами из северного Косова в сербском городе Рашка.

«Это долгий процесс, потребуется время», - передает его слова агентство Reuters.

Вечером 28 декабря глава Канцелярии по Косову и Метохии при сербском правительстве Петар Петкович сообщил, что Александр Вучич обратился к соотечественникам с просьбой демонтировать баррикады в непризнанном Косове. По словам сербского лидера, Белград получил «надежные гарантии».

Кроме того, президент Республики Сербия выразил слова благодарности России за оказанную политическую поддержку во время роста напряжения на севере Косова и Метохии. Александр Вучич также поблагодарил Индию и Китай.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.