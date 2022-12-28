Плечом к плечу: кадры завершения учений ВМФ России и ВМС Китая «Морское взаимодействие-2022»

Военно-Морской Флот России на учениях представлял флагман ТОФ ордена Нахимова, гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и другие корабли.

© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Отряды боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая завершили отработку практических задач в рамках двусторонних военно-морских учений «Морское взаимодействие-2022», которые проходили в акватории Восточно-Китайского моря с 21 по 27 декабря.

В ходе учений моряки ВМФ России и ВМС Китая выполнили более 10 совместных боевых упражнений. В том числе провели тренировки по тактическому маневрированию и связи.

На одной из фаз учений корабли двух стран при поддержке противолодочной авиации совместно осуществили поиск подводной лодки условного противника и выполнили залп реактивными глубинными бомбами. Были также проведены артиллерийские стрельбы по мишени, имитирующей надводный боевой корабль, и удары зенитными ракетами по воздушным целям.

После завершения программы учений экипажи боевых кораблей России и Китая провели в море церемонию прощания, в ходе которой корабли двух стран выстроились в кильватерные колонны и поприветствовали друг друга звуковыми сигналами.

Военно-морской флот России на учениях представляли флагман ТОФ ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников», а также корветы проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Совершенный».

От ВМС НОАК в учениях были задействованы эскадренные миноносцы «Цзинань» и «Баотоу», фрегаты «Биньчжоу» и «Яньчэн», корабль комплексного снабжения, а также дизельная подводная лодка.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И сравнил крепость российско-китайских отношений с монолитом. Он отметил, что они не подвержены вмешательству и провокациям, а также способны выдержать крупные изменения конъюнктуры. Кроме этого, страны активно продвигают двустороннее сотрудничество с учетом взаимных стратегических интересов.