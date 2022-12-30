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Виктор Бут рассказал, как празднуют Новый год в американской тюрьме

Сергей Лебедев
16:15 30.12.2022
Впервые за долгие годы он встретит праздник со своей семьей.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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Российский предприниматель Виктор Бут, который провел в американской тюрьме около 15 лет, рассказал, как планирует праздновать Новый год. Впервые за долгие годы он проведет его со своей семьей.

«Быть с близкими, друзьями. Собраться в небольшом кругу на Новый год. По традиции, конечно, для меня это очень волнительное событие. Я к нему уже готов. Будем в Санкт-Петербурге отмечать», - сказал Виктор Бут.

Также он рассказал, как отмечали Новый год в американской тюрьме.

«Был праздничный обед. Условно праздничный. В сам Новый год, как правило, режим все тот же. Закрывали всех в 22 часа. Последние лет десять я просто засыпал», - вспоминает Виктор Бут.

Напомним, после экстрадиции из Таиланда в США американский суд приговорил Виктора Бута к 25 годам тюремного заключения, признав его виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан Соединенных штатов и финансовой поддержке терроризма. 

В начале декабря этого года он был обменян на задержанную в РФ американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. После возвращения Виктор Бут дал ряд интервью журналистам, а также вступил в ЛДПР

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