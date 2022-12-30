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«Чемпионат»: исполком РФС не принял решения о выходе из УЕФА

Сергей Лебедев
15:09 30.12.2022
Исполком организации решил создать рабочую группу, которая займется изучением данного вопроса.
«Чемпионат»: исполком РФС не принял решения о выходе из УЕФА
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
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Российский футбольный союз не принял решения о выходе из Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и переходе в Азиатскую конфедерацию. Об этом в пятницу со ссылкой на источник сообщает портал «Чемпионат».

Сообщается, что исполком РФС решил создать специальную рабочую группу. Она займется изучением данного вопроса.

Напомним, Россия была исключена из UEFA и FIFA 31 октября вследствие обращения Украины. 25 ноября бывший вице-президент FIFA Вячеслав Колосков высказался о возможном переходе РФ в Азиатскую конфедерацию футбола. Тогда он заявил, что на данный момент конференция по обсуждению этого вопроса в РФС не проводилась.

О том, что исполком организации все же обсудит вхождение России в Азиатскую конфедерацию футбола, стало известно 27 ноября. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков. По его мнению, время обсудить данную перспективу уже настало. 

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