«Чемпионат»: исполком РФС не принял решения о выходе из УЕФА

© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress

Российский футбольный союз не принял решения о выходе из Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и переходе в Азиатскую конфедерацию. Об этом в пятницу со ссылкой на источник сообщает портал «Чемпионат».

Сообщается, что исполком РФС решил создать специальную рабочую группу. Она займется изучением данного вопроса.

Напомним, Россия была исключена из UEFA и FIFA 31 октября вследствие обращения Украины. 25 ноября бывший вице-президент FIFA Вячеслав Колосков высказался о возможном переходе РФ в Азиатскую конфедерацию футбола. Тогда он заявил, что на данный момент конференция по обсуждению этого вопроса в РФС не проводилась.

О том, что исполком организации все же обсудит вхождение России в Азиатскую конфедерацию футбола, стало известно 27 ноября. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков. По его мнению, время обсудить данную перспективу уже настало.