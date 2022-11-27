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Глава РФС заявил о возможности перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола

Ирина Елагина
19:26 27.11.2022
Вопрос возможного участия российских клубов в турнирах Азиатской конфедерации футбола обсудят члены исполкома РФС.
Глава РФС заявил о возможности перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
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Российский футбольный союз готов обсудить переход в Азиатскую конфедерацию футбола на ближайшем заседании исполкома организации. Президент РФС Александр Дюков поделился планами с журналистами.

«Еще несколько месяцев назад я говорил, что Азия - это преждевременно. Но сейчас это та возможность, которую мы должны рассмотреть. Думаю, что мы ее рассмотрим на исполкоме. Я еще не говорил об этом с представителями Азии, потому что есть УЕФА, они считают нас членом европейской семьи. Наше сотрудничество продолжается. Мы реализуем все программы. С нашей стороны было бы некрасиво начинать переговоры через их головы», - отметил Дюков.

Напомним, что в конце октября Украина призвала ФИФА и УЕФА исключить Российский футбольный союз из этих международных организаций.

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