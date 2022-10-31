Украина обратилась в ФИФА и УЕФА с просьбой исключить РФС

Утверждается, что РФС следует исключить в связи с интеграцией футбольных клубов из новых регионов РФ в российские соревнования.

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Украинская сторона призвала ФИФА и УЕФА исключить Российский футбольный союз (РФС) из организаций. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Украинской ассоциации футбола.

Как утверждается, решение было принято на заседании исполкома ассоциации сегодня, 31 октября.

В публикации было подчеркнуто, что РФС следует исключить в связи с интеграцией футбольных клубов из новых регионов РФ в российские соревнования.

Ранее Киев попросил отстранить Иран от чемпионата мира по футболу из-за того, что Тегеран якобы оказывает помощь России своими поставками беспилотников. В Иране и в России эти слухи неоднократно опровергали. В МИД России сообщения о дронах назвали «притянутыми за уши».