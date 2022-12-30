СК заявил о более трех тысячах убитых украинскими карателями мариупольцев

Следствие полагает, что боевики искусственно создавали препятствия для эвакуации из города.

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Несколько тысяч убитых мирных жителей нашли в Мариуполе после отхода из него украинских войск. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Как отметили в ведомстве, в апреле на оставленных националистами позициях были найдены тела 51 мирного жителя.

«После полного освобождения и обследования города их количество составило более трех тысяч», — цитирует сообщение РИА Новости.

Следствие полагает, что боевики искусственно создавали препятствия для эвакуации гражданских, в результате чего они становились «живой мишенью» для украинских карателей.

В СК предложили создать ДНК-базу погибших мариупольцев из-за сложностей в установлении их личностей. Там также возбудили уголовные дела против главкома ВСУ Валерия Залужного, а также других военачальников.

Мариуполь был взят под контроль в середине мая. В ходе боев российская армия открывала гуманитарные коридоры как в сторону Донецкой Народной Республики, так и в сторону территорий, подконтрольных Киеву, однако украинские националисты срывали из работу.

Ранее боец националистического батальона Иван Бочкарев с позывным Ведьмак рассказал о том, как расстреливал мирных жителей Мариуполя, а затем минировал их тела.