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СК РФ возбудил уголовное дело против главнокомандующего украинскими войсками Залужного

Тимур Шерзад
11:44 30.12.2022
В Следственном комитете уточнили, что ущерб от намеренного использования Мариуполя и его инфраструктуры в военных целях составил более 176 миллиардов рублей. 
СК РФ возбудил уголовное дело против главнокомандующего украинскими войсками Залужного
© Фото: СК РФ
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Следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела в отношении главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного. 

В СК отметили, что в ходе допроса пленных украинских боевиков, анализа документов и в ходе проведения иных следственных и оперативных мероприятий удалось установить причастных к преступлениям в Мариуполе лиц. 

На основании этих сведений возбуждено уголовное дело по признакам преступления из первой части статьи 256 Уголовного кодекса России.

Фигурантами стали главнокомандующий Вооруженными силами Украины Залужный, а также ряд украинских военачальников в виде генерал-лейтенанта Павлюка, генерал-лейтенанта Содоля, генерал-лейтенанта Лебедя, полковника Шлеги, командира отдельного отряда специального назначения «Азов»* майора Прокопенко, а также других должностных лиц ВФУ.

В Следственном комитете уточнили, что ущерб от намеренного использования Мариуполя и его инфраструктуры в военных целях составил более 176 миллиардов рублей. 

Ранее «Звезда» показала, как гаубицы «Мста-Б» разносят позиции украинских боевиков на Артемовском направлении.

* «Азов» - экстремистская украинская организация, запрещенная на территории РФ.

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