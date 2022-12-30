СК РФ возбудил уголовное дело против главнокомандующего украинскими войсками Залужного

В Следственном комитете уточнили, что ущерб от намеренного использования Мариуполя и его инфраструктуры в военных целях составил более 176 миллиардов рублей.

© Фото: СК РФ

Следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела в отношении главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного.

В СК отметили, что в ходе допроса пленных украинских боевиков, анализа документов и в ходе проведения иных следственных и оперативных мероприятий удалось установить причастных к преступлениям в Мариуполе лиц.

На основании этих сведений возбуждено уголовное дело по признакам преступления из первой части статьи 256 Уголовного кодекса России.

Фигурантами стали главнокомандующий Вооруженными силами Украины Залужный, а также ряд украинских военачальников в виде генерал-лейтенанта Павлюка, генерал-лейтенанта Содоля, генерал-лейтенанта Лебедя, полковника Шлеги, командира отдельного отряда специального назначения «Азов»* майора Прокопенко, а также других должностных лиц ВФУ.

В Следственном комитете уточнили, что ущерб от намеренного использования Мариуполя и его инфраструктуры в военных целях составил более 176 миллиардов рублей.

Ранее «Звезда» показала, как гаубицы «Мста-Б» разносят позиции украинских боевиков на Артемовском направлении.

* «Азов» - экстремистская украинская организация, запрещенная на территории РФ.