Товарооборот России и Китая по итогам года превысит 180 млрд долларов
Товарооборот России и Китая по итогам 2022 года превысит 180 миллиардов долларов, что станет новым рекордом. Об этом заявил посол РФ в КНР Чжан Ханьхуэй.
По его словам, в 2022 году торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами выйдет на качественно новый уровень.
«Товарооборот установит новый рекорд. В прошлом году у нас товарооборот составлял где-то 140 миллиардов долларов. А в этом году эта цифра, думаю, будет больше 180 миллиардов долларов», — цитирует его ТАСС.
Чжан Ханьхуэй также отметил, что предприниматели РФ и КНР тесно взаимодействуют и продвигают новые проекты в торгово-экономической сфере. Результаты этой работы будут очень полезны для укрепления сотрудничества и развития отношений стратегического партнерства между странами, подчеркнул посол.
Ранее Россия и Китай открыли новый мост через реку Амур, связывающий два государства. Как ожидается, по нему будут переводить до 20 миллионов тонн грузов в год.