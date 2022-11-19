Товарооборот России и Китая по итогам года превысит 180 млрд долларов

В 2022 году торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами выйдет на качественно новый уровень, заявил посол КНР.

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Товарооборот России и Китая по итогам 2022 года превысит 180 миллиардов долларов, что станет новым рекордом. Об этом заявил посол РФ в КНР Чжан Ханьхуэй.

По его словам, в 2022 году торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами выйдет на качественно новый уровень.

«Товарооборот установит новый рекорд. В прошлом году у нас товарооборот составлял где-то 140 миллиардов долларов. А в этом году эта цифра, думаю, будет больше 180 миллиардов долларов», — цитирует его ТАСС.

Чжан Ханьхуэй также отметил, что предприниматели РФ и КНР тесно взаимодействуют и продвигают новые проекты в торгово-экономической сфере. Результаты этой работы будут очень полезны для укрепления сотрудничества и развития отношений стратегического партнерства между странами, подчеркнул посол.

Ранее Россия и Китай открыли новый мост через реку Амур, связывающий два государства. Как ожидается, по нему будут переводить до 20 миллионов тонн грузов в год.