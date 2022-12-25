Глава МИД Китая назвал отношения с Россией крепкими, как монолит

Товарооборот между Россией и КНР приближается к отметке 200 млрд долларов в год и расчет число сделок в национальных валютах.

© Фото: Минобороны России

Китайско-российские отличает крепость, устойчивость и независимость от международной конъюнктуры. Министр иностранных дел Китая Ван И затронул тему отношений с Россией на симпозиуме, посвященном китайской дипломатии. Об этом сообщает ТАСС.

«Отношения, поддерживаемые между КНР и Россией, тверды, как монолит. Они не подвержены вмешательству и провокациям, им не страшны крупные изменения конъюнктуры», - подчеркнул Ван И в своей речи на форуме.

Глава внешнеполитического ведомства КНР отметил, что Китай и Россия «твердо выступают против гегемонии и против новой холодной войны» и активно продвигают двустороннее сотрудничество с учетом взаимных стратегических интересов, опираясь на взаимное доверие.

По данным МИД Китая, товарооборот между нашими странами приближается к отметке 200 млрд долларов в год. При этом при проведении финансовых операций растет количество взаиморасчетов в национальных валютах.