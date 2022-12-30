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«Пример исключительной преданности футболу»: президент РФС выразил соболезнования семье Пеле

Максим Крюков
01:14 30.12.2022
Александр Дюков отметил, что память о легендарном футболисте будет всегда будет жить в наших сердцах.
«Пример исключительной преданности футболу»: президент РФС выразил соболезнования семье Пеле
© Фото: SVEN SIMON, Global Look Press
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Трехкратный обладатель Кубка мира в составе бразильской сборной Эдсон Арантис ду Насименту (Пеле) был и будет примером исключительной преданности футболу. С таким заявлением выступил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

«Сегодня мировой футбол понес невосполнимую утрату - не стало легендарного Пеле. Единственный трехкратный чемпион мира в истории, чье имя является синонимом футбольного величия. В России болельщики всех поколений относились к Пеле с особой теплотой и любовью, для нас он всегда был и будет примером исключительной преданности футболу», - говорится в заявлении главы РФС, опубликованном на официальном сайт организации.

Также футбольный чиновник от Российского футбольного союза и от себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким легендарного бразильца.

«Память о нем будет всегда будет жить в наших сердцах», - отметил Дюков.

Ранее президент Бразилии почтил память великой «десятки». По словам Лулы да Силвы, «Пеле отправился играть на небеса вместе с Коутиньо, великим партнером по «Сантосу». Теперь у него есть компания стольких вечных звезд: Диди, Гарринча, Нилтон Сантос, Сократес, Марадона». С легендарным игроком также простились звезды мирового футбола.

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