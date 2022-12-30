Два стратегических ракетоносца Ту-160М передали на летно-испытательную станцию

Как уточнили в ОАК, один из них - это первый серийно изготовленный Ту-160М, а другой - строевой Ту-160, прошедший глубокую модернизацию.

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На летные испытания передали два очередных стратегических ракетоносца Ту-160М. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Ростех).

Как уточнили в ОАК, один из самолетов - это первый серийно изготовленный Ту-160М, а другой - строевой Ту-160, прошедший глубокую модернизацию.

«На летно-испытательной станции будут проведены необходимые испытания самолетных систем и двигателей, а также бортового радиоэлектронного оборудования. После чего самолеты будут переданы в эксплуатирующую организацию», - говорится в сообщении.

Глава Ростех Сергей Чемезов заметил, что обновленные ракетоносцы превосходят предшественников в бортовом радиоэлектронном оборудовании, двигателях, а также других системах. Он подчеркнул, что в ближайшее время Россия нарастит производство этих самолетов.

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов