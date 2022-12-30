ОПК ОПК ОПК

Два стратегических ракетоносца Ту-160М передали на летно-испытательную станцию

11:38 30.12.2022
Как уточнили в ОАК, один из них - это первый серийно изготовленный Ту-160М, а другой - строевой Ту-160, прошедший глубокую модернизацию.
© Видео: ОАК © Фото: ОАК
Читайте нас на:

На летные испытания передали два очередных стратегических ракетоносца Ту-160М. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Ростех). 

Как уточнили в ОАК, один из самолетов - это первый серийно изготовленный Ту-160М, а другой - строевой Ту-160, прошедший глубокую модернизацию.

«На летно-испытательной станции будут проведены необходимые испытания самолетных систем и двигателей, а также бортового радиоэлектронного оборудования. После чего самолеты будут переданы в эксплуатирующую организацию», - говорится в сообщении. 

Глава Ростех Сергей Чемезов заметил, что обновленные ракетоносцы превосходят предшественников в бортовом радиоэлектронном оборудовании, двигателях, а также других системах. Он подчеркнул, что в ближайшее время Россия нарастит производство этих самолетов.  

Ранее «Звезда» показала, как прошла церемония ввода в состав ВМФ РФ новых кораблей. В том числе Андреевский флаг подняли на атомной подводной лодке «Генералиссимус Суворов».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.