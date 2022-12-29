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Андреевский флаг на ветру: как прошла церемония ввода в состав ВМФ РФ новых кораблей

Павел Кутаренко
16:36 29.12.2022
Сегодня президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на нескольких кораблях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Важнейший момент для экипажа атомного подводного крейсера «Генералиссимус Суворов», когда главнокомандующий Военно-морским флотом передает Андреевский стяг командиру новейшего корабля.

«Генералиссимус Суворов» - это третья подводная лодка проекта «Борей-А». Самый современный и грозный атомный подводный крейсер, но большая часть информации о нем засекречена. Длина подводного крейсера - 170 метров, а высотой он с пятиэтажный дом. Внутри - инновационные системы связи и гидроакустики, но самое главное - мощнейшее вооружение, которое отдельно отметил президент России.

Корабли проекта «Борей-А», что способны произвести пуски ракет даже подо льдом и гарантированно поразить цели на расстоянии до 10 тысяч километров, - основа нашего ядерного щита, именно они призваны защищать национальные интересы России.

Министр обороны Сергей Шойгу и Верховный главнокомандующий Владимир Путин в режиме видеосвязи дают старт церемонии подъема военно-морского флага. Одновременно Андреевские флаги взмывают во Владивостоке, где в состав Тихоокеанского флота принят новейший корабль противоминной обороны «Анатолий Шлемов» с корпусом из композитных материалов, и в Балтийске, где малый ракетный корабль «Град» пополнил ряды Балтийского флота.

«Град» - десятый корабль проекта «Буян-М». Носитель крылатых ракет комплексов «Калибр» и «Оникс», подтвердивших свою эффективность при решении боевых задач в Сирийской Арабской Республике, а также в ходе специальной военной операции. Единый день приемки кораблей в состав ВМФ завершила церемония спуска на воду еще одного атомного подводного крейсера проекта «Борей» - «Император Александр III».

Всего за один день наш Военно-морской флот получил три современных корабля, которые скоро приступят к боевому дежурству у западных, северных и восточных рубежей страны. Атомный подводный крейсер «Император Александр III» уже летом отправится на испытания. Став наглядным подтверждением самой известной фразы императора, произнесенной полтора века назад: «У России только два надежных союзника - армия и флот».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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