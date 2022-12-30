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Мантуров рассказал, когда начнется серийное производство МС-21

Ян Брацкий
10:55 30.12.2022
Накануне самолет МС-21 с российскими двигателями ПД-14 и отечественными элементами конструкции крыла получил одобрение от Росавиации.
Мантуров рассказал, когда начнется серийное производство МС-21
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Серийное производство новейшего российского пассажирского самолета МС -21 и передача его потребителям начнется в 2025 году. Об этом заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. При этом лайнер будет оснащаться российскими двигателями ПД-14.

«Уже с 2025 года мы будем производить этот самолет серийно и поставлять его потребителям», - отметил Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24».

Что касается первых образцов, то шесть серийных МС-21 планируется поставить в конце 2024 года, о чем накануне рассказал генеральный директор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь.

Напомним, ранее глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что самолет МС-21 с российскими двигателями ПД-14 и отечественными элементами конструкции крыла получил одобрение от Росавиации.

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