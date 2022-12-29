Мантуров сообщил о сертификации МС-21 с российскими двигателями

Кроме того, вертолеты Ми-171 А3 и «Ансат» получили сертификаты типа на новые модификации, уточнил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

© Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress

Пассажирский самолет МС-21 с российскими двигателями ПД-14 и отечественными элементами конструкции крыла получил одобрение от Росавиации. Об этом заявил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Магистральный лайнер МС-21 получил одобрение по главным изменениям в конструкцию. Это подтверждает успешную замену ключевых элементов самолета на российские - наш двигатель ПД-14 и полностью отечественную конструкцию крыла», - сообщил вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Кроме того, вертолеты Ми-171 А3 и «Ансат», уточнил он, получили сертификаты типа на новые модификации, а беспилотник БАС-200 стал первым гражданским сертифицированным БПЛА.

В начале месяца стало известно о завершении статических испытаний МС-21. Прочностные характеристики воздушного судна были подтверждены в ходе испытаний на специальном стенде. До 2030 года запланирован выпуск порядка 270 самолетов МС-21, а старт серийного производства рассчитан на 2024 год. Ранее опытный образец МС-21 с российскими двигателями успешно совершил длительный перелет. Самолет провел в воздухе свыше пяти часов.