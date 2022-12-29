ОАК: первые шесть серийных самолетов МС-21 планируется поставить в конце 2024 года

Предполагается, что летные испытания начнутся в ноябре 2023 года.

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В конце 2024 года планируется поставить первые шесть серийных самолетов МС-21. Об этом в среду сообщил генеральный директор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь.

Предполагается, что летные испытания полностью российского самолета МС-21 начнутся в следующем году. Они запланированы на ноябрь.

«Отлетать всю программу испытаний за 2024 год, получить сертификат на российский самолет и в конце 2024 года поставить первые шесть серийных самолетов МС-21-310 компании "Россия"», - сказал глава ОАК в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, ранее глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что самолет МС-21 с российскими двигателями ПД-14 и отечественными элементами конструкции крыла получил одобрение от Росавиации.

В начале месяца стало известно о завершении статических испытаний МС-21. Прочностные характеристики воздушного судна были подтверждены в ходе испытаний на специальном стенде.