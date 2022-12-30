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Номер Пеле хотят вывести из обращения

Ян Брацкий
10:36 30.12.2022
В составе команды «Сантос» Пеле шесть раз становился чемпионом страны и пять раз выигрывал Кубок Бразилии.
Номер Пеле хотят вывести из обращения
© Фото: imago sportfotodienst,www.imago-images.de, GlobalLookPress
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Номер легендарного бразильского футболиста Пеле планируют навсегда вывести из обращения. Такую просьбу родственники Пеле в ближайшее время передадут в клуб «Сантос», цвета которого он защищал с 1956 по 1974 год. Сейчас майка с десятым номером принадлежит полузащитнику Эферсону Сотельдо, сообщает Globo Esporte.

Ранее заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарев назвал Пеле футбольным гением. По его мнению, бразилец играл как дышал. Его непревзойденный талант восхищал поклонников, а сам он всегда знал, что делать с мячом.

Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) умер накануне вечером на 83-м году жизни после долгой борьбы с онкологическим заболеванием.

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