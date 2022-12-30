Спорт «Он играл, как дышал»: футболист Пономарев назвал Пеле гением Ян Брацкий О смерти Пеле в возрасте 82 лет стало известно накануне поздно вечером. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sven Simon, SvenSimon, GlobalLookPress Читайте нас на: Пеле был настоящим гением футбола и навсегда им останется. Таким мнением об игре великого бразильца со «Звездой» поделился футболист, Заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарев. «Он играл, как дышал. Он выходил на поле, владел двумя ногами, две половинки головного мозга работали. Он включал свой автомат и все, больше ничего не знал и не хотел знать. И никто ему не подскажет, как играть, что играть - он все это знает - какой ногой мяч отдавать, кому пас отдавать, когда, в какое время. Уникальный человек. Это гений футбола», - сказал Пономарев. Накануне поздно вечером великого футболиста не стало. Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) скончался в возрасте 82 лет. Последние годы легенда мирового спорта боролся с онкологией. Все усилия врачей оказались тщетны и 26 декабря Пеле начал прощаться с родными. Его состояние стремительно ухудшалось, а организм не реагировал на лечение. Экспертное мнение и аналитика