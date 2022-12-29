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Лавров назвал условия для возобновления совместной работы России и Запада

Максим Крюков
05:24 29.12.2022
Глава МИД РФ заявил, что вести совместную работу придется на новых началах, поскольку прежние подходы больше не работают.
Лавров назвал условия для возобновления совместной работы России и Запада
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Прежние подходы совместной работы России и западных стран больше не работают. Когда возобновятся отношения между Москвой и Западом, строится они будут на новых началах. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Один из уроков состоит в том, что если и когда мы вернемся к совместной работе, то вести ее придется на новых началах, поскольку прежние подходы больше не работают», - сказал он в интервью РИА Новости.

Также глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что результативность деятельности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2022 году была сведена к нулю. По мнению министра, западные страны начали использовать организацию не по назначению. При этом он обратил внимание на то, что в текущем году действующим председателем организации является Польша, антироссийские настроения которой не дают добиться результатов работы в рамках ОБСЕ.

Кроме того, согласно заявлению главы МИД России, Запад вскоре ждет серьезное сокращение возможностей «рулить» в мировой экономике. Сергей Лавров подчеркнул, что Россия за Западом «бегать не собирается» - у страны есть с кем развивать взаимодействие во всех сферах жизни общества.

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