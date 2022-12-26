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Лавров предупредил о сокращении возможностей Запада «рулить» в мировой экономике

Анна Назайкина
13:37 26.12.2022
Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия за Западом «бегать не собирается» - у страны есть с кем развивать взаимодействие во всех сферах жизни общества.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Запад вскоре ждет серьезное сокращение возможностей «рулить» в мировой экономике. Такое заявление сделал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«В ближайшее время мы будем наблюдать сокращение возможностей Запада, очень серьезное сокращение возможностей, рулить в мировой экономике так, как ему хочется, и хочет он или не хочет, придется договариваться», - сказал глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что Россия за Западом «бегать не собирается» - у страны есть с кем развивать взаимодействие во всех сферах жизни общества.

«Они (страны Запада. - Прим. ред.) разорвали практически все отношения. У нас есть с кем  развивать взаимодействие... Мы будем ориентироваться на тех, кто нас никогда не подводил и с кем мы порой очень сложные достигали компромиссы, но когда они достигались, никто никогда никого не обманывал», - добавил дипломат.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства заявлял, что главным движущим мотивом западных стран является распространение влияния Организации Североатлантического договора.

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