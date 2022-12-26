В стране и мире Лавров предупредил о сокращении возможностей Запада «рулить» в мировой экономике Анна Назайкина Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия за Западом «бегать не собирается» - у страны есть с кем развивать взаимодействие во всех сферах жизни общества. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Запад вскоре ждет серьезное сокращение возможностей «рулить» в мировой экономике. Такое заявление сделал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. «В ближайшее время мы будем наблюдать сокращение возможностей Запада, очень серьезное сокращение возможностей, рулить в мировой экономике так, как ему хочется, и хочет он или не хочет, придется договариваться», - сказал глава МИД РФ. Лавров подчеркнул, что Россия за Западом «бегать не собирается» - у страны есть с кем развивать взаимодействие во всех сферах жизни общества. «Они (страны Запада. - Прим. ред.) разорвали практически все отношения. У нас есть с кем развивать взаимодействие... Мы будем ориентироваться на тех, кто нас никогда не подводил и с кем мы порой очень сложные достигали компромиссы, но когда они достигались, никто никогда никого не обманывал», - добавил дипломат. Ранее глава российского внешнеполитического ведомства заявлял, что главным движущим мотивом западных стран является распространение влияния Организации Североатлантического договора. Экспертное мнение и аналитика