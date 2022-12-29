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Лавров: Запад превратил ОБСЕ в арену пропагандистских баталий

Семен Лавров
03:32 29.12.2022
Низкая результативность работы ОБСЕ обусловлена антироссийскими установками ее действующего председателя - Польши.
Лавров: Запад превратил ОБСЕ в арену пропагандистских баталий
© Фото: MFA Russia, via, Globallookpress.com
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Результативность деятельности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2022 году была сведена к нулю. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По мнению министра, западные страны начали использовать организацию не по назначению.

«Запад воспринимает ОБСЕ как инструмент продвижения своих коллективных интересов, превратил ее в арену пропагандистских баталий», - оценил ситуацию в ОБСЕ Лавров.

При этом он обратил внимание на то, что в 2022 году действующим председателем организации является Польша, антироссийские настроения которой не дают добиться результатов работы в рамках ОБСЕ.

«По нашей оценке, поляки преуспели лишь в одном: свели результативность работы ОБСЕ к нулю. Это не стало для нас неожиданностью», — констатировал дипломат.

Вместе с тем, Сергей Лавров подчеркнул, что организация изначально была создана как платформа для равноправного диалога стран, однако в течении последних лет в этом плане столкнулась с серьезным кризисом.

«Скажу прямо: дела в ОБСЕ складываются нелучшим образом», — сказал он в завершение.

Ранее министр иностранных дел России заявил, что ОБСЕ встала на сторону киевского режима. А якобы нейтральные наблюдатели организации принимали участие в корректировке огня по позициям ЛНР и ДНР. Он также обратил внимание на то, что организация взаимодействовала с западными спецслужбами. Таким образом ОБСЕ превращается в маргинальную организацию, а Польша, как нынешний председатель, выкапывает ей могилу.

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