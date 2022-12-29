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«Такие люди бывают раз в 100 лет»: футболист Владимир Пономарев о Пеле

Сергей Лебедев
22:37 29.12.2022
Скончавшийся сегодня трехкратный чемпион мира был настоящим гением.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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Пеле был уникальным явлением для всего мирового спорта. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал советский футболист и Заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарев. 

«Такие люди редко встречаются, бывают раз в сто лет. Такие как у нас Всеволод Бобров, допустим. Это равносильно. А так, конечно, Пеле нельзя ни с кем сравнивать», - отметил Владимир Пономарев.

По его словам, Пеле был гениальным спортсменом.

 «Он сам принимал много решений, сам забивал мячи без посторонней помощи», - добавил Владимир Пономарев.

Напомним, сегодня стало известно в возрасте 82 лет умер трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле (Эдсон Арантес дос Насименто). В последнее время он проходил лечение от рака в клинике Сан-Паулу.

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