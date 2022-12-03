Врачи прекратили химиотерапию Пеле, у которого обнаружили новые метастазы

Сейчас бразильцу оказывают паллиативную помощь, чтобы он не испытывал боль.

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Врачи прекратили химиотерапию Пеле, так как организм знаменитого на весь мир футболиста перестал реагировать на лечение. Как пишет газета Folha de São Paulo, онкологи обнаружили у 82-летней легенды метастазы в легких, печени и кишечнике.

Онкология не единственная проблема Пеле. Ранее врачи клиники Альберта Эйнштейна в бразильском Сан-Паулу рассказали, что обнаружили у трехкратного чемпиона мира по футболу в составе сборной Бразилии респираторную инфекцию, многочисленные отеки и сердечную недостаточность.