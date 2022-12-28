В Кабардино-Балкарии уничтожены два боевика, готовившие по заданию Киева теракт

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В Кабардино-Балкарии уничтожены два боевика, готовившие по заданию украинских спецслужб теракт. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.

Как утверждается, террористический акт планировалось совершить на территории города Чегем, затем боевики хотели уехать на Украину и принять участие в боевых действиях на стороне противника.

«26 декабря 2022 г. при задержании в пригороде г. Нальчика указанные лица оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем нейтрализованы», - говорится в сообщении.

Впоследствии у готовивших теракт были обнаружены самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, АК-74, пистолет ПМ , а также боеприпасы.