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В «Ростехе» сообщили о завершении статических испытаний самолета МС-21

Елизавета Потейчук
09:23 07.12.2022
До 2030 года планируется выпустить порядка 270 самолетов МС-21.
В «Ростехе» сообщили о завершении статических испытаний самолета МС-21
© Фото: UAC, Globallookpress
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Статические испытания МС-21 завершились. Прочностные характеристики воздушного судна были подтверждены в ходе испытания на стенде в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Н. Е. Жуковского (ЦАГИ). Так, до 2030 года запланирован выпуск порядка 270 самолетов МС-21, а старт серийного производства рассчитан на 2024 год.

«Корпорация «Иркут» Объединенной авиастроительной корпорации и Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского, входящий в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского», завершили статические испытания самолета МС-21», - сказано в сообщении госкорпорации «Ростех».

Уточняется, что испытанный в 2021 году на превышение нагрузок планер самолета был отремонтирован и вновь испытан на способность выдерживать нагрузки при грубой посадке. Кроме того, на стендах ЦАГИ исследовался случай аварийной посадки воздушного судна.

Ранее опытный образец МС-21 с российскими двигателями успешно совершил длительный перелет. Самолет провел в воздухе свыше пяти часов.

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