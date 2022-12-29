Путин запустил церемонию спуска на воду атомной подлодки «Император Александр III»
Седьмой корабль проекта «Борей» плавно двинулся в сторону воду. О борт ракетоносца была традиционна разбита бутылка шампанского.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Президент России Владимир Путин запустил церемонию спуска на воду атомной подлодки «Император Александр III».
Спуском на воду атомного подводного крейсера заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухамедшин.
Министр обороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему и готовности к спуску на воду «Александра III», и запросил разрешение начать движение.
«Разрешаю», - ответил Путин.
После этого стапель был поставлен на ход, и седьмой корабль проекта «Борей» плавно двинулся в сторону воду. О борт ракетоносца была традиционна разбита бутылка шампанского.
Ранее Путин запустил церемонию поднятия флага на атомной подводной лодке «Генералиссимус Суворов».
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов