Армия Путин запустил церемонию спуска на воду атомной подлодки «Император Александр III» Седьмой корабль проекта «Борей» плавно двинулся в сторону воду. О борт ракетоносца была традиционна разбита бутылка шампанского. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин запустил церемонию спуска на воду атомной подлодки «Император Александр III». Спуском на воду атомного подводного крейсера заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухамедшин. Министр обороны Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему и готовности к спуску на воду «Александра III», и запросил разрешение начать движение. «Разрешаю», - ответил Путин. После этого стапель был поставлен на ход, и седьмой корабль проекта «Борей» плавно двинулся в сторону воду. О борт ракетоносца была традиционна разбита бутылка шампанского. Ранее Путин запустил церемонию поднятия флага на атомной подводной лодке «Генералиссимус Суворов». Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика