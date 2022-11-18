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Разрушенное доверие Киеву: чего добился Зеленский враньем про инцидент в Польше

Россина Бодрова
04:45 18.11.2022
От украинского президента могут отвернуться западные партнеры.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Michael Kappeler dpa Globallookpress
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К месту падения ракеты в Пшеводуве допустили украинских экспертов, но отказали в участии в расследовании. Ближайшее поле в поиске улик прочесывают польские военные. Польские спецслужбы и в НАТО сходятся во мнении, что упали ракеты украинской ПВО. В Пшеводуве жители еще не отошли от шока. Погибли их соседи.

А вот на Украине совсем другие переживания. Сначала Владимир Зеленский заявил, что Россия целенаправленно била по Польше. Затем признал, что сработала украинская ПВО, а потом же снова поменял риторику.

«Я не сомневаюсь в докладах от командующего ВВС и главкома Залужного, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар. У меня нет причин им не доверять. Я с ними войну прошел», - сказал Зеленский.

Украинский президент все больше вызывает скептицизм на Западе. Так, фундамент недоверия к нему закладывает в эфире GBnews британский политик и создатель движения «Brexit» Найджел Фараж.

«Украинский президент говорит, что «Россия напала на НАТО, сделайте что-нибудь». Итак, вопрос, который я хочу задать: а можем ли мы вообще доверять Владимиру Зеленскому?», - сказал Фараж.

Ложь и для натовских дипломатов оказалась куда разрушительнее, чем ракета. Анонимно об этом они рассказали журналистам Financial Times. По их словам, украинцы сами разрушают доверие к ним.

«Украину никто не обвиняет, но они откровенно врут. Это более разрушительно, чем ракета», - говорится в публикации.

Словам Зеленского уже никто не верит. Однако украинский президент продолжает врать. В Киеве настроены на эскалацию конфликта. Агрессивность риторики властей только нарастает.

Между тем, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал Киев более осторожно комментировать инцидент в Польше.

Напомним, накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Белого дома о том, что ответственность за ЧП в Пшеводуве несет «Россия, обстрелявшая Украину», сказал, что первопричиной являются США и НАТО.

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