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Названы две версии ЧП с украинской ракетой в Белоруссии

Анна Назайкина
14:59 29.12.2022
Ранее БелТА передавало, что на территорию страны упала украинская ракета комплекса С-300.
Названы две версии ЧП с украинской ракетой в Белоруссии
© Фото: belarusian_silovik, Telegram
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Названы две основные версии произошедшего с украинской ракетой на территории Белоруссии.

Ранее сообщалось, что на территорию страны упала ракета комплекса С-300. Утверждалось, что прилет был с Украины.

По данным БелТА, в настоящий момент есть две основные версии случившегося. Первая заключается в том, что ракета могла упасть на территорию Белоруссии так же, как это произошло с украинскими ракетами С-300 в польском Пшеводуве. То есть ракета, как предполагается, могла полететь «не в ту сторону».

Вторая версия причины падения ракеты - ее сбили белорусские системы противовоздушной обороны.

В пресс-службе Минобороны Белоруссии ТАСС сообщили, что украинская ракета упала в Брестской области у города Иваново.

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