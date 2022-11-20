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Сунак заявил, что Британия выделила Украине 2,3 млрд фунтов на военную помощь в 2022 году

Максим Крюков
00:14 20.11.2022
По данным Bloomberg, в 2023 году Соединенное Королевство намерено выделить киевскому режиму примерно такое же финансирование.
Сунак заявил, что Британия выделила Украине 2,3 млрд фунтов на военную помощь в 2022 году
© Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Великобритания направила Украине 2,3 млрд фунтов стерлингов в качестве военной помощи в текущем году. Об этом заявил премьер-министр страны Риши Сунак во время своего визита в Киев.

Агентство Bloomberg передает, что в 2023 году Соединенное Королевство намерено выделить киевскому режиму примерно такое же финансирование. Премьер Британии пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что страна продолжит оказывать поддержку.

По данным ABC News, власти Великобритании выделят Киеву новый пакет военной помощи в размере £50 млн. Он включает в себя 125 зенитных орудий, радары и оборудование для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и дополняет еще одну очередную поставку оружия, включающая 1000 зенитных ракет, о которой было объявлено ранее в этом месяце.

Напомним, накануне премьер Британии Риши Сунак впервые приехал в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам украинского лидера, Киев и Лондон с первых дней спецоперации были «сильными союзниками». Сунак в знак поддержки прицепил к пиджаку значок, на котором флаги Украины и Британии соединены в один.

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