Премьер Британии рассказал о военной помощи Украине в 2023 году

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Великобритания может нарастить объем военной помощи Украине в 2023 году. Об этом говорится в речи премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

«Мы продолжим поддерживать Украину так долго, как это потребуется. Мы сохраним или увеличим нашу военную помощь в следующем году», — цитирует канцелярия Сунака речь, с которой, как ожидается, он выступит на банкете, организованном лорд-мэром лондонского Сити.

В частности, отмечается, что Британия поставит Киеву новые системы противовоздушной обороны.

Ранее Сунак заявил, что в текущем году Лондон направил Украине 2,3 млрд фунтов стерлингов в качестве военной помощи. Агентство Bloomberg писало, что в 2023 году Соединенное Королевство намерено выделить киевскому режиму примерно такое же финансирование.