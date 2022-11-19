NYT сообщила о разладе между Зеленским и Западом из-за ракет в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает настаивать на непричастности Киева к инциденту, что не совпадает с мнением США и НАТО.

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Разногласия в оценке инцидента с падением ракет на территории Польши привели к разладу между президентом Украины Владимиром Зеленским и его союзниками на Западе. Об этом пишет обозреватель газеты New York Times Карли Олсон.

«Это редкий пример публичной полемики между Украиной и ее союзниками, включая Вашингтон», - говорится в публикации издания.

Автор статьи напомнил, что Зеленский до сих пор настаивает на непричастности Украины к инциденту, что принципиально не совпадает с точкой зрения НАТО и США, которые ранее заявили о принадлежности упавших ракет украинской армии.

Инцидент произошел вечером 15 ноября в приграничном селе Пшеводув, где упали фрагменты двух ракет. В результате погибли два человека. Польша поспешила возложить ответственность за произошедшее на Россию. В этом ее активно поддержала Украина.

Минобороны России подчеркнуло, что ВС РФ не наносили ударов по целям в районе украинско-польской границы, а демонстрируемые польскими СМИ обломки не имеют ничего общего с российскими средствами поражения. По мнению экспертов, на фотографиях с места происшествия в Пшеводуве изображены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.