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В Министерстве энергетики констатировали завершение интеграции Крыма в энергосистему РФ

Тимур Шерзад
13:21 29.12.2022
Как заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак, сейчас энергосистема Крыма интегрируется еще больше.
В Министерстве энергетики констатировали завершение интеграции Крыма в энергосистему РФ
© Фото: Ilya Galakhov, Globallookpress
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Интеграция Крыма в энергосистему России завершена. Об этом заявил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак. 

«Полная интеграция энергосистемы Крымского полуострова и остальной части РФ завершена. Сейчас энергосистема Крыма еще больше интегрируется, и благодаря мероприятиям по сетевому строительству мы можем обеспечить независимое энергоснабжение новых территорий РФ», - подчеркнул Грабчак. 

Ранее сообщалось, что Херсонская и Запорожская области перешли на российскую мобильную связь и Интернет.

А Федеральная служба безопасности показала кадры задержания боевика из украинского нацбата в Крыму.

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