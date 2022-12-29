В стране и мире В Министерстве энергетики констатировали завершение интеграции Крыма в энергосистему РФ Тимур Шерзад Как заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак, сейчас энергосистема Крыма интегрируется еще больше. © Фото: Ilya Galakhov, Globallookpress Читайте нас на: Интеграция Крыма в энергосистему России завершена. Об этом заявил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак. «Полная интеграция энергосистемы Крымского полуострова и остальной части РФ завершена. Сейчас энергосистема Крыма еще больше интегрируется, и благодаря мероприятиям по сетевому строительству мы можем обеспечить независимое энергоснабжение новых территорий РФ», - подчеркнул Грабчак. Ранее сообщалось, что Херсонская и Запорожская области перешли на российскую мобильную связь и Интернет. А Федеральная служба безопасности показала кадры задержания боевика из украинского нацбата в Крыму. Экспертное мнение и аналитика