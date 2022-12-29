В Министерстве энергетики констатировали завершение интеграции Крыма в энергосистему РФ
Как заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак, сейчас энергосистема Крыма интегрируется еще больше.
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Интеграция Крыма в энергосистему России завершена. Об этом заявил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.
«Полная интеграция энергосистемы Крымского полуострова и остальной части РФ завершена. Сейчас энергосистема Крыма еще больше интегрируется, и благодаря мероприятиям по сетевому строительству мы можем обеспечить независимое энергоснабжение новых территорий РФ», - подчеркнул Грабчак.
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