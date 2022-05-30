ФСБ опубликовала кадры задержания бойца украинского нацбата в Крыму

Как отмечается, он выполнял обязанности по проверке лиц и автотранспорта на объектах приграничной с Россией территории.

© Видео: УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю © Фото: УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры задержания бойца украинского нацбата в Крыму.

В сообщении ведомства говорится, что в 2016 году мужчина, находясь на территории Украины, добровольно вступил в состав незаконного вооруженного формирования. Там, как отмечается, он выполнял обязанности по проверке лиц и автотранспорта на объектах приграничной территории.

Задержанный 1989 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело, статья которого предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.

В конце апреля в Федеральной службе безопасности РФ сообщили о предотвращении теракта в торгово-развлекательном комплексе в Симферополе.