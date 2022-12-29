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Путин: будут построены еще четыре атомные подлодки проекта «Борей», это обеспечит безопасность РФ на десятилетия

13:28 29.12.2022
Президент РФ принимает по видеосвязи участие в церемонии подъема военно-морского флага на нескольких кораблях.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В рамках госпрограммы вооружений будут построены еще четыре атомные подводные лодки проекта «Борей», заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства сегодня принимает по видеосвязи участие в церемонии подъема военно-морского флага на нескольких кораблях.

«На вооружении "Генералиссимуса Суворова" стоят баллистические ракеты "Булава", которые ощутимо повышают возможности наших ядерных морских сил. Я отмечу, что в рамках госпрограммы вооружений будут построены еще четыре такие подводные лодки, что обеспечит безопасность России на десятилетия вперед», - сказал Путин.

Судостроительные верфи в Северодвинске, Балтийске и Владивостоке передадут флоту атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град», морской тральщик «Анатолий Шлемов». Кроме того, на воду будет спущен атомный подводный крейсер «Император Александр III».

Стратегический подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» - второй серийный ракетоносец, построенный по проекту 955 «Борей-А». Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что новейшая подлодка принята в состав ВМФ России.

Подлодки проекта 955 и 955A (шифр «Борей») относятся к четвертому поколению. Основное вооружение - твердотопливные баллистические ракеты комплекса Д-30 «Булава». Строительство двух серий АПЛ четвертого поколения - стратегических «Бореев» проекта 955 и многоцелевых «Ясеней» проекта 885 - ведется на Севмаше.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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