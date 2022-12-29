Шойгу заявил об оперативном решении проблем при проведении частичной мобилизации

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Министр обороны России Сергей Шойгу констатировал оперативное решение проблем при проведении частичной мобилизации.

«Вы знаете о том, что мы завершили частичную мобилизацию. Мы провели ее, было много сложностей и проблем. Здесь не могу не сказать, что нам удалось достаточно оперативно большую часть проблем и вопросов решить. Изначально мы постарались и сделали так, чтобы ни от кого ничего не скрывать. Есть проблема - надо решать», - заявил Шойгу в ходе первого заседания парламентской координационной группы по вопросам спецоперации.

Он подчеркнул, что работа парламентской координационной группы очень важна и потребует не эпизодического, а постоянного и ежедневного внимания участников.

Министр выразил надежду, что парламентарии построят работу планово - потому что обычно, как только одни проблемы решаются, возникают новые, и их тоже необходимо решать.

Ранее публиковались кадры боевой работы экипажей танков Т-80 в ходе специальной военной операции.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов