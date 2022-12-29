Оставаясь невидимыми для врага: как экипажи Т-80 уничтожают националистов по координатам с воздуха

Военнослужащие работают из укрытых позиций и с большого расстояния, что позволяет личному составу оставаться вне поля зрения противника.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Танкисты Западного военного округа уничтожили бронетехнику украинских националистов в зоне специальной военной операции. Видео боевой работы экипажей опубликовало Минобороны РФ. На одном из направлений военнослужащие танковой роты провели маневренный бой с противником. Во время боя военнослужащие на танках Т-80 использовали естественные укрытия и складки местности для стрельбы по бронетехнике и живой силе врага.

Это позволило остаться незамеченными и минимизировать риски собственных потерь, в то же время обеспечить активную оборону и наступательные действия мотострелковых подразделений.

Боевые задачи в составе танковых взводов успешно выполняют военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации и завершившие подготовку и боевое слаживание в учебных центрах Минобороны России и на полигонах Западного военного округа.

«Мой взвод полностью укомплектован мобилизованными. Мы работаем как семья, потому что и процесс обучения проходили вместе и давно уже находимся рядом друг с другом. Есть взаимопонимание. Мы готовы выполнять поставленные задачи до конца спецоперации. Наша работа в том, что мы стреляем по целям вне прямой видимости, работаем по координатам. Это позволяет личному составу оставаться вне поля зрения противника», - объяснил командир танкового взвода Вадим.

Огонь позициям врага корректируют с помощью беспилотников, его камеры также фиксируют попадание.

Ранее «Звезда» показала российских танкистов на Артемовском направлении, где экипажи Т-72 методично работают по врагу. Цели самые разные. Танкисты отметили эффективность, которую проявляют танки при работе с закрытых огневых позиций, а также высокую интенсивность собственной боевой работы. Корректировать огонь при этом помогают разведчики.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов