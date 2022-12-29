Шойгу открыл первое заседание парламентской координационной группы по вопросам СВО

Участники рабочей группы займутся вопросами социальной и правовой защиты участников спецоперации, а также членов их семей, возьмут на себя мониторинг обеспечения военнослужащих всем необходимым.

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Плановая и чрезвычайно важная работа. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу открыл первое заседание парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции.

«Я понимаю, что эта работа не факультативная, не от случая к случаю. Это та работа, которая требует ежедневного постоянного внимания. Я бы очень хотел, чтобы она была построена планово, результативно. Работа очень важна и, что самое главное, она не на один день. Это надо понимать. Проблемы возникают, потом они разрешаются, возникают другие проблемы», - сказал Министр обороны РФ.

Глава российского военного ведомства отметил, что идея о создании данной координационной группы возникла почти одновременно с началом частичной мобилизации. Президент Владимир Путин эту инициативу поддержал.

«Каждый депутат и каждый сенатор представляет определенный регион, определенную партию. А спецоперация и мобилизация касаются всех и каждого, каждый субъект и каждый населенный пункт. И здесь, конечно, нам нужна помощь и поддержка сенаторов и депутатов. Тех людей, которые избраны от этого региона, и которым люди доверили представлять свой регион, свой город в Парламенте страны», - заявил Сергей Шойгу.

Рабочая группа по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан, принимающих участие в СВО, и членов их семей создана по распоряжению президента Владимира Путина. Группа будет постоянно мониторить обеспечение военнослужащих и решать другие вопросы, связанные с операцией.

Также в задачи группы входит участие в информационной и разъяснительной работе по вопросам патриотического воспитания молодежи и подготовка предложений по вопросам производства продукции, необходимой для удовлетворения потребностей всех видов войск и воинских формирований. В состав парламентской координационной группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты. Возглавляет рабочую группу первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов