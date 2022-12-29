В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лавров заявил, что Запад без доказательств «затеял шумиху» из-за иранских дронов

Анна Назайкина
10:34 29.12.2022
По словам главы дипломатического ведомства, западные страны не только не могут привести какие-то доказательства, но и не пытаются это сделать.
Лавров заявил, что Запад без доказательств «затеял шумиху» из-за иранских дронов
© Фото: MFA Russia, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Утверждения западных стран о том, что Тегеран якобы поставлял Москве свои дроны, на данный момент так и остались бездоказательными. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Западники затеяли шумиху в Совете Безопасности ООН в связи с якобы имевшими место поставками иранских беспилотников в Россию. Как водится, все в стиле highly likely (англ. "весьма вероятно". - Прим. ред.)», - сказал дипломат.

По словам главы дипломатического ведомства, западные страны не только не могут привести какие-то доказательства, но и не пытаются это сделать.

В конце августа в Кремле, комментируя материал американского издания Washington Post о якобы отправке иранских дронов России, отметили, что данная газета в последнее время выпускает большое количество вбросов.

Позже в Министерстве иностранных дел РФ такие обвинения в адрес Тегерана и Москвы также назвали политически ангажированным вбросом.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:04 В стране и мире
Жители Киева сообщают о сильных взрывах
10:05 В стране и мире
Правительство РФ продлило действие программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года
09:02 Армия
Видео
Шевцова обсудила вопросы информационной поддержки военнослужащих с зампредом СФ Журавлевым
08:25 В стране и мире
Лавров отверг «формулу мира» Зеленского и назвал ее истинные цели
07:30 Армия
Видео
Герои в белых халатах: медикам в зоне СВО вручили награды и поздравили с Новым годом
Популярное
Видео
«Огурчиков пришлешь?»: Путин позвонил девочке из Запорожской области
Видео
«Звезда» покажет новогодний концерт из Донбасса
В палате Саакашвили провели обыск
Видео
Новогоднее волшебство: «Звезда» исполнит мечту детей из Донбасса спеть со знаменитостями
Видео
Школа, госпиталь, храм: как прошла поездка Ксении Шойгу в Донбасс
В Кремле рассказали о планах Путина на Рождество
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.