Лавров заявил, что Запад без доказательств «затеял шумиху» из-за иранских дронов

По словам главы дипломатического ведомства, западные страны не только не могут привести какие-то доказательства, но и не пытаются это сделать.

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Утверждения западных стран о том, что Тегеран якобы поставлял Москве свои дроны, на данный момент так и остались бездоказательными. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Западники затеяли шумиху в Совете Безопасности ООН в связи с якобы имевшими место поставками иранских беспилотников в Россию. Как водится, все в стиле highly likely (англ. "весьма вероятно". - Прим. ред.)», - сказал дипломат.

По словам главы дипломатического ведомства, западные страны не только не могут привести какие-то доказательства, но и не пытаются это сделать.

В конце августа в Кремле, комментируя материал американского издания Washington Post о якобы отправке иранских дронов России, отметили, что данная газета в последнее время выпускает большое количество вбросов.

Позже в Министерстве иностранных дел РФ такие обвинения в адрес Тегерана и Москвы также назвали политически ангажированным вбросом.