Песков назвал статью WP о поставке РФ иранских БПЛА вбросом

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию американской газеты Washington Post о поставке иранских беспилотных летательных аппаратов России, заявил, что это издание в последнее время публикует много вбросов.

«Washington Post, к сожалению, публикует очень много информационных вбросов последнее время. Что касается наших взаимоотношений с Ираном, вы знаете, они развиваются динамично, они развивались и раньше, они развиваются сейчас и будут развиваться», - рассказал Дмитрий Песков.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция России по защите республик Донбасса идет в соответствии с планами. Он подчеркнул, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты.