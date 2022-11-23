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Хакеры выложили данные 400 курсантов и преподавателей Академии СБУ

Игнат Далакян
07:58 23.11.2022
Данные были опубликованы на антифашистском портале «Немезида».
Хакеры выложили данные 400 курсантов и преподавателей Академии СБУ
© Фото: Maxym Marusenko, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Группа хакеров RaHDit опубликовала на антифашистском портале «Немезида» списки курсантов и преподавателей Академии службы безопасности Украины, сервер которой ранее взломала группа «Zаря».

Как сообщает РИА Новости, всего хакеры «слили» данные свыше 400 человек, которые в ближайшее время пополнят ряды спецслужб Украины, а также тех, кто обучает будущих сотрудников СБУ.

Хакеры выложили адреса регистрации, телефоны, индивидуальные номера из госреестра физлиц, адреса электронной почты и страниц в социальных сетях, цифровые коды в мессенджерах, номера автомобилей. Также в новый взлом попали перечни учебных групп, образовательные программы и даже успеваемость тех или иных курсантов по специальным предметам.

Ранее группа хакеров XakNet взломала Министерство финансов Украины. В своем Telegram-канале хакеры сообщили, что они несколько месяцев изучали информацию и выкачивали документы.

До этого хакерская группировка Killnet атаковала систему Starlink компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска, которая используется украинскими националистами для обеспечения спутниковой связи. Об этом стало известно от сообщения в Telegram-канале самой группировки, которая связывает себя с РФ.

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