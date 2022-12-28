Традиции братства: кадры боевого слаживания союзных сил России и Белоруссии

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По одному только взгляду или жесту. На полигоне в Белоруссии военнослужащие Союзного государства отрабатывают боевое слаживание. При огневой поддержке бронетранспортеров, союзные силы демонстрируют выучку и навыки, отбивая захваченные «неприятелем» стратегические объекты. Сегодня на полигоне земля дрожит под ногами. Военнослужащие союзной группировки войск идут в атаку, стреляют здесь все и только боевыми. Первыми, прикрывая своих и «уничтожая» стрелков неприятеля, огонь открывают снайперы. Работают на удалении, но с удобной позиции, откуда им видно все.

Гранаты АГС «Пламя» оставляют после себя огромные воронки. При метком попадании и следа не оставят от живой силы противника. Шквал пуль летит из крупнокалиберного «Корда». Артиллерия выводит на театр учебно-боевых действий минометы, которые наносят непоправимый урон врагу. При огневой поддержке бронетранспортеров союзные силы, действуя совместно, отбивают захваченный условным неприятелем стратегически важный объект - мост. И дальше, развивая наступление из глубины, продолжают преследовать отступающего противника с последующим его окружением и уничтожением.

На подкрепление уже спешат танки Т-80. Оправдывая свое название «летающие», они на скорости форсируют водную преграду, оставляя коридор безопасности для маневра бойцов мотострелковых подразделений. Теперь на полигоне вся сила и мощь союзной группировки войск. И действия ее бойцов отточены до автоматизма.

«Боевое слаживание отрабатывается днями, месяцами, годами. Живем вместе, спим вместе, едим вместе. И все это приходит со временем, с опытом. Каждый уже знает - кто, что и как. По сигналу, по взгляду уже понимаем, куда и как нужно действовать в данной ситуации», - рассказал заместитель командира взвода ВС РФ с позывным «Сеня».

В основе этих масштабных тактических учений лежит та подготовка, которую российские и белорусские военнослужащие вместе проходят на полигонах Союзного государства. Так они отрабатывают и совершенствуют навыки, важные и нужные при выполнении боевых задач. По завершению этого условного боя, оценка командования отличная - взаимодействие, равно как и высокий уровень боеготовности подразделений, достигнуты.