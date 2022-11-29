Шквал пуль из «Корда» и огонь из АГС-17: кадры тренировки военнослужащих в Белоруссии

Командир взвода отмечает, что стрельбы из автоматов, пулеметов и гранатометов ведутся ежедневно.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На заснеженном полигоне в Белоруссии бойцы союзной группировки войск ведут активную боевую подготовку. Ежедневно проходят стрельбы с использованием различных типов вооружения, в том числе танков.

Отработка ударов по живой силе и огневым точкам условного противника ведется из огнеметов АГС-17 сначала одиночными выстрелами, потом - очередями.

«Стреляем много. Практически каждый день с автоматов. С АГС-17 стреляет гранатомётное отделение. Пулемётное отделение присутствует. Все стреляют» - рассказывает командир взвода с позывным «Борода».

Военнослужащие отмечают, что с каждым днем тренировок становятся все слаженнее. На полигоне бойцы из России и Белоруссии доводят до совершенства навыки работы боевыми двойками, используя пулемет «Корд». Сами они иронично называют это более чем тридцатикилограммовое орудие «малышкой».

На боевом слаживании танковых экипажей, отрабатывая одиночные выстрелы, военнослужащие союзной группировки войск готовятся к грядущим учениям в составе подразделений.



Ранее сообщалось, что на белорусских полигонах бойцы союзных государств тренируются не менее 10 часов в день, чтобы достичь наивысшего результата.