Прикрывая друг друга: кадры боевого слаживания союзной группировки войск России и Белоруссии
Разрешение на открытие огня руководитель стрельбы дает не сразу. Видимость с утра практически нулевая. И лишь к обеду наводчики докладывают: они видят цели в визир и могут точно навести ракеты, ударить по броне условного противника, легко пробив ее с расстояния в несколько тысяч метров.
Вспышка настолько яркая, что почти ослепляет. Всего мгновенье - и управляемая ракета по спирали уже летит в сторону цели, которую надо уничтожить. На сегодняшний день ПТУР является одним из самых высокоточных, а потому и опасных средств поражения бронетехники.
«Экипажи занимают огневые позиции и приступают к поиску цели для ее дальнейшего уничтожения. Здесь крайне важна слаженность в работе расчетов. Бойцы должны понимать друг друга с полуслова. Каждый должен знать, что делать», - рассказала корреспондент Елена Сивонен.