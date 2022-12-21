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Прикрывая друг друга: кадры боевого слаживания союзной группировки войск России и Белоруссии

Елена Сивонен
Марина Крижановская
05:02 21.12.2022
О приоритетном внимании к совместной подготовке войск и формировании единого оборонного пространства заявил Владимир Путин в ходе переговоров в Минске с Александром Лукашенко.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Разрешение на открытие огня руководитель стрельбы дает не сразу. Видимость с утра практически нулевая. И лишь к обеду наводчики докладывают: они видят цели в визир и могут точно навести ракеты, ударить по броне условного противника, легко пробив ее с расстояния в несколько тысяч метров.

Вспышка настолько яркая, что почти ослепляет. Всего мгновенье - и управляемая ракета по спирали уже летит в сторону цели, которую надо уничтожить. На сегодняшний день ПТУР является одним из самых высокоточных, а потому и опасных средств поражения бронетехники.

«Экипажи занимают огневые позиции и приступают к поиску цели для ее дальнейшего уничтожения. Здесь крайне важна слаженность в работе расчетов. Бойцы должны понимать друг друга с полуслова. Каждый должен знать, что делать», - рассказала корреспондент Елена Сивонен.

© ТРК "Звезда"

На полигонах Союзного государства российские и белорусские военные работают плечом к плечу. О приоритетном внимании к совместной подготовке войск и формировании единого оборонного пространства заявил Владимир Путин в ходе переговоров в Минске с Александром Лукашенко.

Проходит боевое слаживание, важное для согласованности действий при выполнении поставленных задач. В комплексе, называемом «килл-хаус», идут тренировки по ведению боя в городских условиях, включая зачистку внутренних помещений здания.

«В этом лабиринте заплутать не сложно - здесь множество комнат. Зайти бойцы должны в каждую, обязательно прикрывая друг друга. Именно так проходит слаживание боевых двоек», - показала корреспондент «Звезды».

© ТРК "Звезда"

В этом здании приобретаются максимальные тактические навыки, как рассказал заместитель командира отдельного парашютно-десантного батальона вооруженных сил Республики Белоруссия с позывным «Байкал».

«На этом учебном месте, в данном здании, военнослужащие чувствуют друг друга, тактически слаживаются и выполняют задачи с наиболее эффективным коэффициентом и максимальной отдачей», - сказал он.

© ТРК "Звезда"

К активной фазе курса вождения боевых машин приступают механики-водители. Занятия проходят исключительно на пересеченной местности.

«С одной стороны, это очень похоже на курсы экстремального вождения, с другой - на снежное ралли. В условиях бездорожья, где и человеку-то пройти непросто - снег глубокий и очень рыхлый, техника идет совершенно спокойно, без остановок и без заминок», - показала корреспондент Сивонен.

Кадры движения боевых машин - лучшая иллюстрация того, что они не только грязи, но и снега не боятся, тем более в умелых руках механиков-водителей. Они чувствуют технику, ее габариты, демонстрируют высокую маневренность. А это значит, что смогут справиться с любой  задачей, поставленной перед экипажем, на любой местности и  в любых климатических условиях.

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