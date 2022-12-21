Армия Прикрывая друг друга: кадры боевого слаживания союзной группировки войск России и Белоруссии Елена Сивонен Марина Крижановская О приоритетном внимании к совместной подготовке войск и формировании единого оборонного пространства заявил Владимир Путин в ходе переговоров в Минске с Александром Лукашенко. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Разрешение на открытие огня руководитель стрельбы дает не сразу. Видимость с утра практически нулевая. И лишь к обеду наводчики докладывают: они видят цели в визир и могут точно навести ракеты, ударить по броне условного противника, легко пробив ее с расстояния в несколько тысяч метров. Вспышка настолько яркая, что почти ослепляет. Всего мгновенье - и управляемая ракета по спирали уже летит в сторону цели, которую надо уничтожить. На сегодняшний день ПТУР является одним из самых высокоточных, а потому и опасных средств поражения бронетехники. «Экипажи занимают огневые позиции и приступают к поиску цели для ее дальнейшего уничтожения. Здесь крайне важна слаженность в работе расчетов. Бойцы должны понимать друг друга с полуслова. Каждый должен знать, что делать», - рассказала корреспондент Елена Сивонен. © ТРК "Звезда" На полигонах Союзного государства российские и белорусские военные работают плечом к плечу. О приоритетном внимании к совместной подготовке войск и формировании единого оборонного пространства заявил Владимир Путин в ходе переговоров в Минске с Александром Лукашенко. Проходит боевое слаживание, важное для согласованности действий при выполнении поставленных задач. В комплексе, называемом «килл-хаус», идут тренировки по ведению боя в городских условиях, включая зачистку внутренних помещений здания. «В этом лабиринте заплутать не сложно - здесь множество комнат. Зайти бойцы должны в каждую, обязательно прикрывая друг друга. Именно так проходит слаживание боевых двоек», - показала корреспондент «Звезды». © ТРК "Звезда" В этом здании приобретаются максимальные тактические навыки, как рассказал заместитель командира отдельного парашютно-десантного батальона вооруженных сил Республики Белоруссия с позывным «Байкал». «На этом учебном месте, в данном здании, военнослужащие чувствуют друг друга, тактически слаживаются и выполняют задачи с наиболее эффективным коэффициентом и максимальной отдачей», - сказал он. © ТРК "Звезда" К активной фазе курса вождения боевых машин приступают механики-водители. Занятия проходят исключительно на пересеченной местности. «С одной стороны, это очень похоже на курсы экстремального вождения, с другой - на снежное ралли. В условиях бездорожья, где и человеку-то пройти непросто - снег глубокий и очень рыхлый, техника идет совершенно спокойно, без остановок и без заминок», - показала корреспондент Сивонен. Кадры движения боевых машин - лучшая иллюстрация того, что они не только грязи, но и снега не боятся, тем более в умелых руках механиков-водителей. Они чувствуют технику, ее габариты, демонстрируют высокую маневренность. А это значит, что смогут справиться с любой задачей, поставленной перед экипажем, на любой местности и в любых климатических условиях. Экспертное мнение и аналитика