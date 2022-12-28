Меркель исключила участие в урегулировании конфликта на Украине

Экс-канцлер ФРГ считает, что конфликт рано или поздно завершится в результате переговоров.

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Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель исключила свое участие в урегулировании конфликта на Украине. Об этом она заявила в интервью итальянской газете Settee.

«Такого вопроса не стоит», - сказала она.

Ангела Меркель считает, что конфликт на Украине рано или поздно завершиться в результате переговоров. При этом она высказалась против вынужденного мира, призвав к открытому дружескому диалогу.

«В один прекрасный день это закончится переговорами», - считает экс-канцлер.

В декабре в СМИ активно обсуждалось высказывание Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения между Москвой и Киевом, гарантом которых выступала в том числе и Германия, были подписаны лишь для того, чтобы дать Украине время подготовиться к вооруженному конфликту с Россией. В том числе на данное высказывание отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который заявил, что после этих слов Кремль имеет полное право не доверять лидерам ЕС.