Также американская сторона отвергла возможность отправки своих специалистов на Украину для эксплуатации ЗРК Patriot.

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США во время контактов с Россией по дипломатическим каналам сообщили, что не намерены вступать в прямой военный конфликт с РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«США в контактах с Россией заявили, что не хотят и не будут напрямую воевать с РФ», - сказал дипломат в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Ранее Сергей Лавров заявил, что американская сторона отвергла возможность отправки своих специалистов на Украину для эксплуатации зенитных ракетных комплексов Patriot. Якобы комплексы будут вводиться в действие в течение нескольких месяцев, пока украинские националисты не освоят технологию.

Напомним, экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал предположение, что ЗРК Patriot не спасут Украину от поражения. По его словам, самое большое, что смогут сделать данные комплексы - точечно обезопасить наиболее значимые места.