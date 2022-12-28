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Лавров: США через дипканалы заявили, что не намерены вступать в прямой военный конфликт с Россией

Сергей Лебедев
21:28 28.12.2022
Также американская сторона отвергла возможность отправки своих специалистов на Украину для эксплуатации ЗРК Patriot.
Лавров: США через дипканалы заявили, что не намерены вступать в прямой военный конфликт с Россией
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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США во время контактов с Россией по дипломатическим каналам сообщили, что не намерены вступать в прямой военный конфликт с РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«США в контактах с Россией заявили, что не хотят и не будут напрямую воевать с РФ», - сказал дипломат в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Ранее Сергей Лавров заявил, что американская сторона отвергла возможность отправки своих специалистов на Украину для эксплуатации зенитных ракетных комплексов Patriot. Якобы комплексы будут вводиться в действие в течение нескольких месяцев, пока украинские националисты не освоят технологию.

Напомним, экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал предположение, что ЗРК Patriot не спасут Украину от поражения. По его словам, самое большое, что смогут сделать данные комплексы - точечно обезопасить наиболее значимые места.

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